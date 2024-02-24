"فلكية جدة": "بدر شعبان" يزيّن سماء المملكة والوطن العربي اليوم

وبيّن أبو زاهرة؛ أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي -بعد غروب الشمس- وسيلاحظ أن حجمه الظاهري ضخمٌ عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالياً بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، وسيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل، وسيغرب بالأفق الغربي مع شروق شمس الأحد.