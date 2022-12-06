5 توصيات للمؤتمر العالمي للصرع أبرزها تطوير تشخيصه وعلاجه بالذكاء الاصطناعي وتقنية الليزر

أصدر المؤتمر العالمي للصرع الذي عُقد في الرياض أخيرًا، مجموعة من التوصيات حول سبل علاج المصابين بالمرض وتعزيز التعاون والبحث العلمي بخصوص ذلك المرض.
وأوصى المؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 96 خبيرًا وعالمًا في علاج وعلوم الصرع، بدعم التعاون المشترك مع المنظمة العالمية لمكافحة الصرع والرابطة الخليجية لمكافحة الصرع في مجال أبحاث الصرع وكذلك دعم المصابين بالصرع محليًا وعالميًا، كما دعا إلى تطوير السجل الوطني للصرع ودعم الدراسات المسحية الجديدة في المملكة العربية السعودية.
بالإضافة إلى تطوير تشخيص وعلاج الصرع بالتقنيات الحديثة المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والعلاج بتقنية الليزر، والتحفيز الكهربائي والتخطيط العصبي عن بُعد.
وأوصى المؤتمر أيضًا بتطوير الأبحاث والمسح الجيني للتشخيص المبكر للصرع لتفعيل الطب الدقيق لعلاج الصرع، فضلاً عن تطوير الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين بالصرع، وكذلك دعم التعاون المشترك بين الجمعيات في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط في مجال مكافحة الصرع.
يُشار إلى أن فعاليات المؤتمر الذى نظمته الجمعية السعودية لأمراض الصرع بالتعاون مع الرابطة العالمية لمكافحة الصرع ولجنة الشرق الأوسط للصرع، شهدت مناقشة أكثر من 140 بحثًا وعُقد أكثر من 100 محاضرة عن مرض الصرع.