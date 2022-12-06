5 توصيات للمؤتمر العالمي للصرع أبرزها تطوير تشخيصه وعلاجه بالذكاء الاصطناعي وتقنية الليزر

وأوصى المؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 96 خبيرًا وعالمًا في علاج وعلوم الصرع، بدعم التعاون المشترك مع المنظمة العالمية لمكافحة الصرع والرابطة الخليجية لمكافحة الصرع في مجال أبحاث الصرع وكذلك دعم المصابين بالصرع محليًا وعالميًا، كما دعا إلى تطوير السجل الوطني للصرع ودعم الدراسات المسحية الجديدة في المملكة العربية السعودية.