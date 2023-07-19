"قمة جدة".. رؤية خليجية موحدة وروابط تاريخية مع آسيا الوسطى تنبئ بمستقبل مشرق

وتمتد منطقة آسيا الوسطى في آسيا، من بحر قزوين في الغرب إلى الصين ومنغوليا في الشرق، ومن أفغانستان وإيران في الجنوب إلى روسيا في الشمال، وتتكون من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وكانت على مر العصور منطلق الجيوش والفتوحات، وقدموا العديد من من الخدمات الجليلة للحضارة الإسلامية والعربية.