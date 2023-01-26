"نادي الخيل" يعلن القائمة النهائية للمشاركين بالنسخة الـ 55 من كأسَيْ خادم الحرمين

وتتنافس الإسطبلات الصغرى الباحثة عن الجوائز النقدية والعينية الخاصة، على جائزة سعد بن مشرف، والتي ستكون سيارة فاخرة مقدّمة من مالك الخيل سعد بن مشرف، ويتنافس عليها خيل التكافؤ من 0 إلى 80، والتي لا تقل درجات تصنيفها عن 75 درجة، ولديها عدد من الانتصارات، ويُتوقّع للشوط البالغة مسافته 1600 متر أن يكون سريعًا، وتميل كِفة الترشيحات فيه لجانب الخيل (ساطي الميدان،استراتيجي، ولاتين)، وهي الأقرب للفوز وفق مستوياتها السابقة.