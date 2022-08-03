مجموعة stc تعلن ارتفاع إيراداتها خلال الربع الثاني وتوزع 1 ريال سعودي للسهم الواحد

أعلنت مجموعة stc عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2220م.
• ارتفعت الايرادات خلال الربع الثاني بنسبة 6.54% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 16,939 مليون ريال سعودي. وارتفعت الايرادات بنسبة 7.39% للنصف الأول من العام 2022م لتصل إلى33,930 مليون ريال سعودي.
• ارتفاع اجمالي الربح خلال الربع الثاني بنسبة 9.84% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 9,174 مليون ريال سعودي، ولفترة الستة أشهر بلغ اجمالي الربح 18,324 مليون ريال سعودي بارتفاع نسبته 8.37%.
• ارتفاع الربح التشغيلي خلال الربع الثاني بنسبة 14.46% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 3,720 مليون ريال سعودي، ولفترة الستة أشهر بلغ الربح التشغيلي 7,543 مليون ريال سعودي بارتفاع نسبته 12.05%.
• ارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال الربع الثاني بنسبة 10.25% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 6,204 مليون ريال سعودي، ولفترة الستة أشهر بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) 12,504 مليون ريال سعودي بارتفاع نسبته 9.03%.
• ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني بنسبة 0.57% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى2,837 مليون ريال سعودي، ولفترة الستة أشهر بلغ صافي الربح 5,872 مليون ريال سعودي بارتفاع نسبته 1.71%.
تماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021م كما أقرها مجلس ادارة الشركة وسبق الاعلان عنها في تاريخ 27 سبتمبر 2021م والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30 نوفمبر 2021م، سوف تقوم stc بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 1,997.5 مليون ريال سعودي على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2022م، أي ما يعادل 1 ريال سعودي للسهم الواحد، حيث بلغ اجمالي عدد أسهم الخزينة الغير مستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين 2,499,963 سهم حتى نهاية الربع الثاني من عام 2022م.
ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 09-01-1444هـ الموافق 07-08-2022م والمقيدين في سجل مساهمي stc لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيكون تاريخ التوزيع 27-01-1444هـ الموافق 25-08-2022م.
وتعليقاً على هذه النتائج قال المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، تستمر المجموعة في التوسع حيث استثمرت في النصف الأول من 2022 حوالي 5 مليار ريال سعودي من خلال عقد شراكات استراتيجية، وتأسيس شركات تقنية متخصصة وعمليات استحواذ ويأتي ذلك ضمن سعينا إلى تحقيق رؤيتنا في النمو من خلال اعتمادنا على البنية التحتية والتقنيات الحديثة كممكن رائد للتحول الرقمي.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، أطلقت مجموعة stc شركة متخصصة في الحوسبة السحابية بالشراكة مع Alibaba Cloud، و eWTPA، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي SCAI))، والشركة السعودية لتقنية المعلومات SITE)) برأس مال إجمالي يبلغ 894 مليون ريال سعودي بلغت حصة المجموعة منها 492 مليون ريال سعودي (بنسبة 55% من رأس المال).
وتابع الوتيد " أطلقنا مركز MENA HUB"" ليكون مركزاً رقمياً رئيسياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تقارب 4 مليار ريال سعودي ، مما سيساهم بتعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي رئيسي في المنطقة والعالم. وبالإضافة لذلك، أنشأت المجموعة شركة جديدة بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة بهدف دعم تقنيات إنترنت الأشياء في المملكة وذلك للاستفادة من النمو المتوقع والطلب المتزايد على خدمات ومنتجات إنترنت الأشياء معتمدين في ذلك على البنية التحتية التي لطالما استثمرت فيها مجموعة stc على مدى السنوات الماضية.
ومن منطلق التسارع استحوذت شركة "سلوشنز" (إحدى الشركات التابعة للمجموعة) على نسبه 89% من شركة جيزة للأنظمة وعلى نسبة 34% من الحصة المتبقية –غير المملوكة لها- في شركتها التابعة جيزة العربية للأنظمة المحدودة وذلك بهدف توسيع أعمالها وتنويع منتجاتها وخدماتها وتلبية احتياجات عملائها"
وأكد الوتيد أن هذه الاستثمارات تعكس التزام المجموعة في تحقيق استراتيجيتها للتوسع في النطاق والأسواق لمواكبة وتيرة التحول الرقمي في المملكة وتنويع الاستثمارات وبناء منظومة رقمية متكاملة لمجموعة stc .
وسعيا من مجموعة stc لتحقيق استراتيجيتهاDARE 2.0” " والهادفة إلى التوسع والنمو وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة أوصى مجلس إدارة مجموعة stc مؤخرا بزيادة رأس مال الشركة 150% عن طريق منح أسهم للمساهمين من خلال رسملة 30 مليار ريال سعودي من الأرباح المبقاة ليصبح رأس المال الإجمالي 50 مليار ريال سعودي".
واختتم الوتيد حديثه قائلاً "نحن فخورون بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية وسنستمر بمواصلة العمل وفق وتيرة متسارعة بالتوائم من استراتيجيتنا لتقديم أحدث الحلول التقنية وتطوير بنية تحتية رقمية موثوقة، ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تقدمها المجموعة .