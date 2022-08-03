مجموعة stc تعلن ارتفاع إيراداتها خلال الربع الثاني وتوزع 1 ريال سعودي للسهم الواحد

تماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021م كما أقرها مجلس ادارة الشركة وسبق الاعلان عنها في تاريخ 27 سبتمبر 2021م والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30 نوفمبر 2021م، سوف تقوم stc بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 1,997.5 مليون ريال سعودي على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2022م، أي ما يعادل 1 ريال سعودي للسهم الواحد، حيث بلغ اجمالي عدد أسهم الخزينة الغير مستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين 2,499,963 سهم حتى نهاية الربع الثاني من عام 2022م.