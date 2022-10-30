خرجت من منزل ابنها بخميس مشيط قبل 11 يوماً ولم تعد.. اختفاء "ثريا"

وقال عوض أحمد إبراهيم؛ المقيم من الجنسية السودانية، لـ"سبق"، إن والدته تعاني مرض ألزهايمر، وخرجت من المنزل ولم نعثر عليها حتى الوقت الحالي، ونناشد قرّاء صحيفة "سبق" بالمساهمة في البحث عن والدتي، كما نناشد الإخوة من الجالية السودانية والمواطنين السعوديين والجاليات العربية، البحث عنها في منطقة عسير التي يوجدون بها.