خرجت من منزل ابنها بخميس مشيط قبل 11 يوماً ولم تعد.. اختفاء "ثريا"

ناشدت أسرة المقيمة السودانية ثريا عبدالعزيز؛ البالغة من العمر 77 عاماً، بالمساعدة في البحث عنها بعدما خرجت من منزل ابنها بحي الحسام بمدينة خميس مشيط، وتحديداً من شارع الدعوة مقابل مركز نمو الطفل فجر الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022م عند الثالثة صباحاً ولم يتم العثور عليها حتى الآن.
وقال عوض أحمد إبراهيم؛ المقيم من الجنسية السودانية، لـ"سبق"، إن والدته تعاني مرض ألزهايمر، وخرجت من المنزل ولم نعثر عليها حتى الوقت الحالي، ونناشد قرّاء صحيفة "سبق" بالمساهمة في البحث عن والدتي، كما نناشد الإخوة من الجالية السودانية والمواطنين السعوديين والجاليات العربية، البحث عنها في منطقة عسير التي يوجدون بها.
ودعا "إبراهيم"؛ إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة في حالة العثور عليها أو الاتصال على رقم الجوّال (0568121255)، وقال: "الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً".