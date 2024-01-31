مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنهي معاناة عشريني مع مضاعفات ورم ضخم بطول 15 سم في الكلية اليسرى

وقال د.سندي أن الفريق المعالج قام بعمل إجراء طبي لأخذ عينة من الكتلة وفحصها مخبرياً، وقد تبين أن الورم من النوع الحميد، وهو المتسبب في تلك الأعراض التي عانى منها المريض، وبعد تقييم ومراجعة كامل الفحوصات قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل، والذي تم فيه إجراء عملية جراحية متقدمة، استغرقت 3 ساعات ونصف تحت التخدير العام، وتم فيها تحرير الورم من أعضاء البطن وإستئصاله والكلية اليسرى بالكامل، نقل بعدها المريض لجناح التنويم ووضع تحت المراقبة على مدار الساعة.