كُتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المُعتاد تتسبّب في هبوب رياح قوية على عديد من المناطق يومَي السبت والأحد

وفي التفاصيل، تندفع كُتلة هوائية أقل حرارة نحو مياه الخليج العربي السبت، وتؤثر في بداية الأمر على قطر والبحرين وسواحل الشرقية في السعودية، لذا يطرأ انخفاضٌ حادٌّ وكبيرٌ على درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، ويكون الطقس لطيفاً من حيث درجات الحرارة التي ستكون في مُستويات عشرينية في مُعظم المناطق خلال ساعات النهار، كما يطرأ انخفاضٌ ملحوظٌ على درجات الحرارة الليلية ليكون الطقس بارداً نسبياً في المناطق الداخلية خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر؛ ما يستوجب ارتداء ملابس أكثر دفئاً.