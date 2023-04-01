كُتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المُعتاد تتسبّب في هبوب رياح قوية على عديد من المناطق يومَي السبت والأحد

تُشير الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى تأثر الخليج العربي والدول المُطلة، مثل: قطر والبحرين وسواحل الشرقية في المملكة العربية السعودية وصولاً حتى سواحل الإمارات الشمالية اعتباراً من السبت وخلال الأحد، بكُتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من مُعدلاتها مُندفعة من الشمال، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها على نحوٍ لافتٍ، مع هبوب رياح شمالية غربية قوية السرعة تكون مُثيرة للغُبار والأتربة.
وفي التفاصيل، تندفع كُتلة هوائية أقل حرارة نحو مياه الخليج العربي السبت، وتؤثر في بداية الأمر على قطر والبحرين وسواحل الشرقية في السعودية، لذا يطرأ انخفاضٌ حادٌّ وكبيرٌ على درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، ويكون الطقس لطيفاً من حيث درجات الحرارة التي ستكون في مُستويات عشرينية في مُعظم المناطق خلال ساعات النهار، كما يطرأ انخفاضٌ ملحوظٌ على درجات الحرارة الليلية ليكون الطقس بارداً نسبياً في المناطق الداخلية خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر؛ ما يستوجب ارتداء ملابس أكثر دفئاً.
وعلى إثر فروقات في قيم الضغط الجوي تهب رياحٌ شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة على مياه الخليج العربي والدول المُطلة، بحيث يحدث اضطرابٌ لأمواج البحر على السواحل وفي العُمق خصوصاً؛ ليزيد ارتفاع الموج على 2.5 متر في بعض الأوقات، وتتسبّب الرياح القوية في إثارة الغُبار والأتربة في المناطق الداخلية من قطر والبحرين وشرق السعودية.
يُتوقع -بمشيئة الله- أن يستمر تأثير ذات الكُتلة الهوائية على دول الخليج العربي خلال الأحد مع حدوث مزيدٍ من الانخفاض على درجات الحرارة لتكون أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بنحو 5 - 6 درجات مئوية، ويستمر الطقس لطيفاً بوجهٍ عام أثناء النهار وبارداً نسبياً في المناطق الداخلية خلال الليل مع اشتداد على سرعة الرياح، خصوصاً على البحر لتكون قوية السرعة ومصحوبة بهباتٍ شديدة تلامس الـ 80 كم/ساعة ويكون البحر مُضطرباً بشكلٍ لافت.
أما في الإمارات، فتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاضٌ ملحوظٌ على درجات الحرارة الأيام القادمة ويكون الطقس مُغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية، خاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.