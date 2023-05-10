الرئاسة السورية: "الأسد" يتلقى دعوة من خادم الحرمين للمشاركة في "قمة جدة"

قالت الرئاسة السورية، اليوم: إن الرئيس السوري بشار الأسد تلقّى دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمشاركة في الدورة الـ32 لاجتماع جامعة الدول العربية، والتي ستُعقد في مدينة جدة في 19 مايو الجاري.