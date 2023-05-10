الرئاسة السورية: "الأسد" يتلقى دعوة من خادم الحرمين للمشاركة في "قمة جدة"

قالت الرئاسة السورية، اليوم: إن الرئيس السوري بشار الأسد تلقّى دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمشاركة في الدورة الـ32 لاجتماع جامعة الدول العربية، والتي ستُعقد في مدينة جدة في 19 مايو الجاري.
وذكرت رئاسة الجمهورية السورية أن السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن، نقل الدعوة إلى "الأسد".
بدوره، حمَّل "الأسد" السفير "السديري" تحياته وشكره لخادم الحرمين على الدعوة، مؤكدًا أن "انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية".
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية أمس أن المملكة قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية.
وقبل أيام، أصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية عقب اجتماعهم بالقاهرة القرار رقم 8914، أعلنوا فيه استئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات مجلس الجامعة وكل الأجهزة التابعة لها ابتداءً من 7 مايو 2023.