صحفي صيني لـ"سبق": القمم العربية الصينية رسالة للعالم.. "صوتنا يجب أن يكون مسموعًا"

أشاد الصيني "وينتم دوا "الذي يعمل صحفيًّا في مجموعة china daily، بنجاح القمم السعودية الصينية التي عُقدت في الرياض؛ مثمنًا الجهود والإمكانيات الكبيرة التي وفّرتها وزارة الإعلام بالمملكة، لتسهيل عمل الإعلاميين ووسائل الإعلام لتغطية فعاليات وأعمال هذه القمم، التي شهدت حضور أكثر من 130 وسيلة إعلامية محلية وخليجية وعربية وعالمية يمثلون 50 دولة؛ معتبرًا أنها رسالة للعالم أجمع بأن صوتنا يجب أن يكون مسموعًا.