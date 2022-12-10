صحفي صيني لـ"سبق": القمم العربية الصينية رسالة للعالم.. "صوتنا يجب أن يكون مسموعًا"

أشاد الصيني "وينتم دوا "الذي يعمل صحفيًّا في مجموعة china daily، بنجاح القمم السعودية الصينية التي عُقدت في الرياض؛ مثمنًا الجهود والإمكانيات الكبيرة التي وفّرتها وزارة الإعلام بالمملكة، لتسهيل عمل الإعلاميين ووسائل الإعلام لتغطية فعاليات وأعمال هذه القمم، التي شهدت حضور أكثر من 130 وسيلة إعلامية محلية وخليجية وعربية وعالمية يمثلون 50 دولة؛ معتبرًا أنها رسالة للعالم أجمع بأن صوتنا يجب أن يكون مسموعًا.
وتَحَدث "وينتم" لـ"سبق" بمقر المركز الإعلامي بفندق الماريوت، خلال تواجده لتغطية فعاليات "قمة الرياض السعودية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، المصاحبة لزيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ إلى المملكة، التي عُقدت خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022م، عن مشاركته في تغطية القمم الثلاث؛ لافتًا إلى أن الصحفيين ووسائل الإعلام لمسوا خلال تواجده بالرياض عن كثب، الجهودَ التي يبذلها قادة دول المنطقة الخليجية والعربية والرئيس الصيني لحل مشاكل تواجه الجميع.
وأضاف: من الحلول التي تم مناقشتها من قِبَل القادة في هذه القمة؛ أن المجتمع الصيني والعربي له مستقبل مشترك في العصر الحديث، ويعتقد الكثير أن هذه الرؤية تهدف إلى جعل حياة الشعوب في المنطقة بل والعالم أجمع أفضل وأكثر سلامًا وجمالًا.
وأكد أن الصين تأخذ هذه الرؤية محمل الجدية، وتعمل مع الآخرين لنهضة مشتركة وأمن مشترك لجعل حياة الناس أفضل.
ولفت الإعلامي الصيني إلى أن "القمة العربية الصينية تحاول إيصال رسالة لبقية دول العالم بأن صوتنا يجب أن يكون مسموعًا، وأن المشاكل التي تواجهنا سيتم حلها بشكل أفضل".
وكان البيان الختامي للقمة العربية الصينية في الرياض، قد أكد الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وبكين القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل.