البنك العربي الوطني يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "anb Innovate FinTech Accelerator"
استمرارا لدوره الريادي في دعم وتحفيز منظومة الابتكار وتمكين التحول الرقمي في القطاع المالي، احتفى البنك العربي الوطني بتخريج الدفعة الأولى من برنامج “anb Innovate FinTech Accelerator”، الذي يأتي ضمن شراكة واعدة بين البنك و "منشآت" وفنتك السعودية وPlug and Play.
وجاء إطلاق هذا البرنامج ضمن جهود البنك في دعم الشركات الناشئة وتمكينها من النمو والتوسع محليًا ودوليًا،
من خلال الإرشاد، وفرص التمويل، وربطها بالمستثمرين والشركاء من مختلف الجهات التنظيمية والمصرفية، حيث أثمر البرنامج عن تمكين 16 شركة تقنية مالية ناشئة، منها 66% سعودية و33% دولية، استفادت من فرص التمويل وبناء الشراكات وتوسيع نطاق أعمالها داخل وخارج المملكة.
وأعرب الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عن اعتزاز البنك بإنجاز هذا البرنامج الهادف إلى دعم بيئة الابتكار المالي في المملكة، وتمكين الجيل القادم من المبدعين في مجال التقنية المالية، مشيراً إلى " أن البرنامج أسهم في تعزيز مفهوم أن التحول الرقمي الحقيقي لا يقوم على التقنية وحدها، بل على الشراكة والتكامل والرؤية المشتركة"، وأضاف الرشيد: " منذ انطلاق البرنامج حرصنا على أن يكون منصة عملية تجمع بين الخبرة المصرفية والابتكار التقني، وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير نماذج أعمال تعزز مستقبل الخدمات المالية في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي.”
ووجه الرشيد شكره إلى "منشآت"، الشريك الاستراتيجي، وPlug and Play، الشريك التنفيذي، وفنتك السعودية على دورهم الحيوي في إنجاح البرنامج، مشيداً بخريجي هذه الدفعة الذين جسّدوا روح الابتكار والطموح وأسهموا في إثراء منظومة التقنية المالية في المملكة.
من جانبه، أوضح الاستاذ عمر العقيل الرئيس التنفيذي للمكتب الرقمي في البنك العربي الوطني، أن البرنامج مثّل نقلة نوعية في دعم وتمكين شركات التقنية المالية، مشيراً ً: " إلى أننا استطعنا من خلال هذا البرنامج بناء جسور تعاون بين البنوك والشركات الناشئة، حيث تحولت العلاقة من المنافسة إلى الشراكة. وأسفر ذلك عن توقيع أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم، كما استقطب الحدث الختامي أكثر من 30 صندوق رأس مال جريء (VC) و400 مشارك في يوم العرض النهائي (Demo Day)، مسجّلًا معدل رضا تجاوز 95% من المشاركين.”
يشار إلى أن برنامج anb Innovate FinTech Accelerator يعدّ علامة فارقة في رحلة البنك نحو تمكين بيئة الابتكار المالي في المملكة، فقد جذب أكثر من 300 شركة ناشئة، وتم اختيار 16 شركة عبر عملية تقييم دقيقة ومتعددة المراحل، ليحصلوا على الإرشاد والتمويل وفرص الشراكة.”
واختُتم الحفل بتكريم الشركاء والداعمين وروّاد الأعمال المشاركين من قبل البنك العربي الوطني الذي يعدّ من الروّاد في مجال حاضنات الأعمال في القطاع المالي، حيث تمكن من الربط مع أكثر من 70% من شركات التقنية المالية في المملكة، عبر مبادرات متنوعة أسهمت في تعزيز بيئة الابتكار ودعم روّاد الأعمال وتمكينهم من بناء نماذج عمل مستدامة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.