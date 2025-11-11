البنك العربي الوطني يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "anb Innovate FinTech Accelerator"

وأعرب الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عن اعتزاز البنك بإنجاز هذا البرنامج الهادف إلى دعم بيئة الابتكار المالي في المملكة، وتمكين الجيل القادم من المبدعين في مجال التقنية المالية، مشيراً إلى " أن البرنامج أسهم في تعزيز مفهوم أن التحول الرقمي الحقيقي لا يقوم على التقنية وحدها، بل على الشراكة والتكامل والرؤية المشتركة"، وأضاف الرشيد: " منذ انطلاق البرنامج حرصنا على أن يكون منصة عملية تجمع بين الخبرة المصرفية والابتكار التقني، وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير نماذج أعمال تعزز مستقبل الخدمات المالية في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي.”