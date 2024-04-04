منذ 2018.. "مسام" ينتزع أكثر من 435 ألف لغم من الأراضي اليمنية

ولم تتوقف جهود المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، بإتلاف الألغام التي زُرعت بعشوائية فقط؛ بل امتدت أياديها البيضاء لتقديم العلاج للمتضررين من تلك الألغام، من خلال إطلاق "برنامج الأطراف الصناعية"، والذي قدمت مراكزه حتى الآن أكثرَ من 206 آلاف خدمة مجانية، اشتملت على تركيب الأطراف الصناعية وصيانتها وحالات التأهيل الفني والبدني (العلاج الطبيعي والنفسي) للمصابين؛ لكي تعود البسمة إلى محياهم، ويكونوا أشخاصًا منتجين قادرين على العمل وممارسة حياتهم الطبيعة؛ حيث استفاد من مراكز الأطراف أكثر من 56 ألف فرد في محافظات: (تعز، وعدن، ومأرب، وسيئون)؛ وذلك خلال الفترة 1/ 1/ 2020- 29/ 2/ 2024م.