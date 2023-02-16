خلال لقاء أمير الرياض .. "القصبي" يستعرض مساهمة نظام الشركات الجديد في تحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة

قدم معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة نبذة عن نظام الشركات الجديد، وإسهاماته في تطوير البيئة الاستثمارية التي تستهدفها برامج الوزارة مع مجموعة الأنظمة المستحدثة خلال لقاء معاليه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض المنعقد بمجلس سمو أمير الرياض.