خلال لقاء أمير الرياض .. "القصبي" يستعرض مساهمة نظام الشركات الجديد في تحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة

قدم معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة نبذة عن نظام الشركات الجديد، وإسهاماته في تطوير البيئة الاستثمارية التي تستهدفها برامج الوزارة مع مجموعة الأنظمة المستحدثة خلال لقاء معاليه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض المنعقد بمجلس سمو أمير الرياض.
شهد اللقاء حضور 100 من رجال الأعمال وأعيان المجتمع، كما شهد حضور ومشاركة وكيل وزارة التجارة للسياسات والأنظمة عبدالعزيز الدحيم، ووكيل الوزارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع، والمشرف العام للتسويق والاتصال المتحدث الرسمي عبدالرحمن الحسين، ومدير فرع الوزارة بمنطقة الرياض نايف السيف.
وتطرق الدكتور القصبي إلى المركز السعودي للأعمال ومواكبته للوتيرة السريعة في مجالات الخدمات التجارية بأكثر من 700 خدمة وتجمع مكاني لجميع الجهات ذات العلاقة برائد الأعمال.
وأعرب معالي وزير التجارة عن شكره وتقديره لسموه على كريم الدعوة والاستقبال، مثمناً الاهتمام بالتواصل المباشر وطرح الروئ والأفكار التي تخدم منطقة الرياض.