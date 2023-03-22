جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح بالمسجد النبوي في أول ليالي شهر رمضان

أدى جموع المصلين صلاة التراويح في أول ليالي شهر رمضان المبارك بالمسجد النبوي، وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة وفرتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للزوار والمصلين.
وتفصيلاً، أم المصلين في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان وفي التسليمات الأخيرة والوتر الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي.
وأكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استعداداتها ووضع خطتها وذلك بتنظيم وتضافر الجهود المبذولة مع الجهات ذات العلاقة لاستقبال المصلين، حيث تم تزويد ساحات المسجد النبوي والتوسعات بالسجاد لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي توافدت على المسجد النبوي، وهيأت سائر الخدمات ووفرت مياه سقيا زمزم.
وتسعى الوكالة إلى العمل على كل ما من شأنه توفير أفضل الخدمات للزوار والمصلين وبما يمكنهم من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.