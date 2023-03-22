جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح بالمسجد النبوي في أول ليالي شهر رمضان

وأكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استعداداتها ووضع خطتها وذلك بتنظيم وتضافر الجهود المبذولة مع الجهات ذات العلاقة لاستقبال المصلين، حيث تم تزويد ساحات المسجد النبوي والتوسعات بالسجاد لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي توافدت على المسجد النبوي، وهيأت سائر الخدمات ووفرت مياه سقيا زمزم.