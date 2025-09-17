أمانة الرياض تطلق مشروع "أنسنة" 4 أحياء بمساحة 376 ألف م²

كما يتضمن المشروع إنشاء مسارات للمشاة بطول 14 كيلومتر، وأخرى مخصصة للدراجات بطول يزيد عن 9 كيلومترات، إلى جانب زراعة أكثر من 480 ألف شجرة وشجيرة، وتهيئة 4000 موقف سيارات، فضلاً عن توفير ساحات حضرية متعددة الاستخدام.