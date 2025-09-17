أمانة الرياض تطلق مشروع "أنسنة" 4 أحياء بمساحة 376 ألف م²

في خطوة لافتة، أعلنت أمانة منطقة الرياض تنفيذ مشروع أنسنة المناطق المركزية في أربعة أحياء بالعاصمة، على امتداد 14.2 كيلومتر، وبمساحة إجمالية تصل إلى 376 ألف متر مربع، وذلك ضمن مبادرات تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة البنية التحتية الحضرية.
ويشمل المشروع تطوير مناطق مركزية في حي الروضة بطول 4.4 كيلومتر وبمساحة 121 ألف م²، وحي الروابي بطول 2.8 كيلومتر وبمساحة 52 ألف م²، إضافة إلى حي السويدي الغربي بطول 3.5 كيلومتر وبمساحة 127 ألف م²، وحي المغرزات بطول 3.5 كيلومتر وبمساحة 76 ألف م².
كما يتضمن المشروع إنشاء مسارات للمشاة بطول 14 كيلومتر، وأخرى مخصصة للدراجات بطول يزيد عن 9 كيلومترات، إلى جانب زراعة أكثر من 480 ألف شجرة وشجيرة، وتهيئة 4000 موقف سيارات، فضلاً عن توفير ساحات حضرية متعددة الاستخدام.
وأكدت الأمانة أن المشروع يمثل خطوة نوعية لتحويل الفراغات العمرانية إلى بيئات نابضة بالحياة، ودعم الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والاقتصادية داخل الأحياء، إضافة إلى تعزيز الاستدامة العمرانية من خلال الاستخدام الأمثل للفضاءات الحضرية وربطها بالوجهات الحيوية والخدمات الأساسية.
وشددت على أن المبادرة ستسهم في خلق مسارات آمنة للمشي وركوب الدراجات، وتقليل الأثر البيئي، وتحسين جودة الهواء عبر تعزيز البنية التحتية الخضراء. كما ستدعم تكامل الفضاءات المفتوحة مع الأنشطة الثقافية والترفيهية، بما يثري تجربة السكان ويحفّز التفاعل المجتمعي.
وتسعى الأمانة من خلال هذه المشاريع إلى تعزيز جاذبية العاصمة للاستثمار والمعيشة، والارتقاء بجودة الحياة عبر بناء بيئات حضرية أكثر استدامة، تحقق التوازن بين التنمية العمرانية والاحتياجات المجتمعية.