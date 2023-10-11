"برناوي" تستعرض تجربتَها في رحلتها الفضائية لأكثر من 700 طالب وطالبة بالطائف

استعرضت رائدةُ الفضاء "ريانة برناوي"، أول رائدة فضاء سعودية عربية مسلمة، تجربتَها في رحلة الفضاء، لأكثر من 700 طالب وطالبة بتعليم الطائف؛ حيث تحدثت عن إسهام علوم الفضاء في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ودور ذلك في دعم الاقتصاد الوطني والابتكار في المملكة، ودور التعليم والتدريب في تعزيز قاعدة المعرفة الفضائية في المملكة.
وتفصيلًا: شاركت "برناوي" الطلابَ والطالبات قصةَ رحلتها للفضاء، وأبرز اللحظات والتجارب التي مروا بها، مشيرةً إلى وقت الرحلة والتحضيرات التي قامت بها قبل بدء الرحلة، ومستعرضةً الدروس المستفادة من تجربة رحلة الفضاء للطلاب والطالبات، وكيف يمكن لتجربتها في الفضاء أن تشجع الأجيال الجديدة على الاهتمام بعلوم الفضاء، والاستفادة من التكنولوجيا والمعرفة المكتسبة من رحلات الفضاء في مجالات أخرى؛ مثل الهندسة، والطب، والبيئة، لحين أن أجابت عن استفسارات الطلاب والطالبات.
وشهد المديرُ العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، المحاضرةَ العلمية لأسبوع الفضاء العالمي 2023، تحت شعار "الفضاء وريادة الأعمال"، التي قدمتها رائدة الفضاء ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية عربية مسلمة، بحضور أكثر من 700 طالب وطالبة من مدارس التعليم العام، وعدد من القيادات التعليمية عبر برنامج الويبكس؛ بهدف تثقيفهم بالفضاء وسير رحلتها بتنظيم إدارة النشاط الطلابي العلمي "بنين - بنات".
وأكّد الدكتورُ "الغامدي" في كلمته أهميةَ نشر الوعي وتثقيف الطلاب والطالبات في برامج الفضاء، والتي تتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتحقيقًا لعرّابها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وما يلقى ذلك من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وتأكيدًا للتكامل بين وزارة التعليم ووكالة الفضاء السعودية، والقائمة على تنمية مهارات طلاب وطالبات التعليم العام، وتنفيذ المبادرات النوعية والابتكارات والبحوث في مجال الفضاء، ومشاركة الطلاب والطالبات في التجارب العلمية مع رائدي الفضاء السعوديين "علي القرني، وريانة برناوي" من خلال رحلتهم الفضائية لمحطة الفضاء الدولية؛ مما عاد عليهم بالفائدة في عدة محاور؛ أهمها رفع سقف الطموح، والالتزام البنّاء، والمقارنة العلمية بين نتائج التجارب المنفذة.