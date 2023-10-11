"برناوي" تستعرض تجربتَها في رحلتها الفضائية لأكثر من 700 طالب وطالبة بالطائف

وأكّد الدكتورُ "الغامدي" في كلمته أهميةَ نشر الوعي وتثقيف الطلاب والطالبات في برامج الفضاء، والتي تتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتحقيقًا لعرّابها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وما يلقى ذلك من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وتأكيدًا للتكامل بين وزارة التعليم ووكالة الفضاء السعودية، والقائمة على تنمية مهارات طلاب وطالبات التعليم العام، وتنفيذ المبادرات النوعية والابتكارات والبحوث في مجال الفضاء، ومشاركة الطلاب والطالبات في التجارب العلمية مع رائدي الفضاء السعوديين "علي القرني، وريانة برناوي" من خلال رحلتهم الفضائية لمحطة الفضاء الدولية؛ مما عاد عليهم بالفائدة في عدة محاور؛ أهمها رفع سقف الطموح، والالتزام البنّاء، والمقارنة العلمية بين نتائج التجارب المنفذة.