الأول سعودياً وعربياً.. الشهادة الذهبية للبرنامج الأممي "SDG-Cities" تذهب للمدينة

وبيّنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنوّرة، أن الحصول على الشهادة الذهبية جاء نظير تحقيق المدينة المنوّرة معايير التقييم الشامل للبيانات الأساسية للأمم المتحدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة مع إجراءات تحويلية لتحقيق الأهداف بطريقة تشاركية مع جميع الأطراف ذات العلاقة.