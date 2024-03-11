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الأول سعودياً وعربياً.. الشهادة الذهبية للبرنامج الأممي "SDG-Cities" تذهب للمدينة
"هيئة تطوير المنطقة": نظير تحقيق معايير التقييم الشامل في التنمية الحضرية المستدامة
حصدت المدينة المنوّرة الشهادة الذهبية لبرنامج مدن، أهداف التنمية المستدامة SDG-Cities، كأول مدينة سعودية وعربية وثالث مدينة عالمية تنال الشهادة التي تمثّل أحد برامج ومبادرات الأمم المتحدة لدعم التنمية الحضرية، وإنشاء المدن والمستوطنات البشرية المستدامة "موئل".
وبيّنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنوّرة، أن الحصول على الشهادة الذهبية جاء نظير تحقيق المدينة المنوّرة معايير التقييم الشامل للبيانات الأساسية للأمم المتحدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة مع إجراءات تحويلية لتحقيق الأهداف بطريقة تشاركية مع جميع الأطراف ذات العلاقة.