استشاري: أجرينا عملية تكميم لشاب يزن ربع طن.. وغادر المستشفى خلال 24 ساعة

وفي التفاصيل، أكد استشاري جراحة السمنة ورئيس مركز جراحات السمنة بمستشفى الدرعية الدكتور نايف العنزي، أن السمنة المفرطة أدت إلى إصابة أحد المرضى بمضاعفات ومشاكل صحية متعددة، منها ضعف الحركة وممارسة الحياة اليومية.