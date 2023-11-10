رئيس الجابون الانتقالي يدعو أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في بلاده

التقى رئيس المرحلة الانتقالية بجمهورية الجابون الجنرال بريس كلوتير أوليغي، أمس بالعاصمة الرياض، برئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من أصحاب الأعمال السعوديين، وذلك في إطار زيارته والوفد المرافق له للمملكة للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية.