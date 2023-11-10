رئيس الجابون الانتقالي يدعو أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في بلاده

التقى رئيس المرحلة الانتقالية بجمهورية الجابون الجنرال بريس كلوتير أوليغي، أمس بالعاصمة الرياض، برئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من أصحاب الأعمال السعوديين، وذلك في إطار زيارته والوفد المرافق له للمملكة للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية.
وتركزت المناقشات على الفرص الاستثمارية في الجابون وبخاصة في قطاعات التعدين والزراعة والبتروكيماويات والسياحة.
ودعا رئيس الجابون الانتقالي أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في بلاده واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة فيها، واعداً بتقديم كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين السعوديين، مؤكداً أن هناك آفاقًا كبيرة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.
من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي: إن ضعف حجم التبادل التجاري بين المملكة والجابون والمقدر بنحو 7 ملايين دولار يشكل فرص تجارية واستثمارية واسعة لمجتمعي الأعمال بالبلدين.
وأشار إلى أن المنتجات السعودية يمكنها تلبية واردات الجابون من الصناعات المعدنية والغذائية والبتروكيماوية والدوائية.
ودعا الحويزي لوضع رؤية مستقبلية للشراكات الاستثمارية والتجارية بين الدولتين، معرباً عن تطلعهم في قطاع الأعمال السعودي للتعرف على الفرص والحوافز الاستثمارية بالجابون وخططها المستقبلية للاستثمار الأجنبي.