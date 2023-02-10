"ملكية العلا" تحتفي بيوم النمر العربي بنشر الوعي بأهمية المحافظة عليه

وتشمل استراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العلا مجموعة متنوعة من المبادرات، بما في ذلك التوسع في برنامج الإكثار، إلى جانب إنشاء "صندوق النمر العربي" الذي خصصت له الهيئة الملكية 25 مليون دولار. ووقّعت الهيئة كذلك عددًا من الشراكات، منها شراكة مع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وشراكة مع منظمة "بانثيرا"، كذلك مع منظمة "كاتموسفير".