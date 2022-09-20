"فلكية جدة": الجمعة أول أيام فصل الخريف فلكياً وهذا موعد الانقلاب الشتوي

وأضاف، يلاحظ كذلك أن اليوم الأول للخريف فلكياً يمكن أن يختلف من 21 إلى 24 سبتمبر خلال السنوات، فمن المعروف أن محور الأرض يبقى ثابتاً نسبياً بالنسبة للنجوم أثناء دورانها حول الشمس، لكن يتغير اتجاهه بالنسبة إلى الشمس على مدار العام، لذلك يفترض أن الاعتدال الخريفي يجب أن يبدأ في اليوم نفسه من كل عام، وبما أن السنة الشمسية ليست عددًا دقيقًا من الأيام، فعادةً ما نعتبر 365 يومًا عامًا، ولكن العام الشمسي يبلغ 365.2421897 يومًا، لذا فإن سنة التقويم أقصر قليلاً من السنة الشمسية والسنوات الكبيسة أطول قليلاً.