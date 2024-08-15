بالصور.. "أمانة الطائف" تطلق عدداً من الخدمات البلدية استعداداً لعودة الطلاب للمدارس

أطلقت أمانة الطائف عدداً من الخدمات البلدية لطلاب المدارس، في ظل الرعاية والدعم من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
وتفصيلاً، قالت الأمانة في بيانٍ لها أوردته لـ "سبق": إن أمين الطائف وجه بتسخير كل الإمكانيات لتجهيز الشوارع والطرق والأرصفة المحيطة بالمدارس استعداداً لاستقبال الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد.
وأضافت: نفذت الأمانة من خلال البلديات الفرعية، عدداً من الخدمات المصاحبة لعودة الطلبة للعام الدراسي الجديد، أهمها تعزيز السلامة المرورية للطلبة أمام المدارس، بصيانة ودهان خطوط معابر المشاة، ومطبات التهدئة لتوفير بيئة آمنة لتنقل الطلاب خلال حركتهم اليومية، إضافة لتكثيف أعمال تجهيز الشوارع، وغسل كل المداخل ومحيط المدارس والأرصفة.
وأشارت إلى أنها أطلقت حملة خدمية واسعة لتهيئة وتنظيف محيط المدارس، تزامناً مع قرب حلول العام الدراسي الجديد، وصيانة الأرصفة والمماشي وخطوط المشاة، إضافة لإنشاء عدد من مطبات التهدئة الحديثة، حرصاً على سلامة حركة الطلاب، خلال الحركة المرورية.
وتتابع الأمانة تهيئة المواقع المحيطة بالمدارس وتسوية المواقف وترتيب المزروعات قرب المدارس وتنظيفها من المخلفات.
وتحرص الأمانة من خلال جميع البلديات على تقديم الخدمات الممكنة للمرافق التعليمية لأبنائنا الطلاب، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ للوصول إلى بيئة آمنة وصحية مع عودة الطلبة إلى المدارس للعام الدراسي الجديد، متمنياً للطلاب والطالبات عاماً حافلاً بالنجاح والتوفيق.