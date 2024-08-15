بالصور.. "أمانة الطائف" تطلق عدداً من الخدمات البلدية استعداداً لعودة الطلاب للمدارس

وأضافت: نفذت الأمانة من خلال البلديات الفرعية، عدداً من الخدمات المصاحبة لعودة الطلبة للعام الدراسي الجديد، أهمها تعزيز السلامة المرورية للطلبة أمام المدارس، بصيانة ودهان خطوط معابر المشاة، ومطبات التهدئة لتوفير بيئة آمنة لتنقل الطلاب خلال حركتهم اليومية، إضافة لتكثيف أعمال تجهيز الشوارع، وغسل كل المداخل ومحيط المدارس والأرصفة.