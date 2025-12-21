وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 39 موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل بتقديم خدماتها اليوم للرجال في ثانوية نجد بحائل، وللنساء في مدرسة سما المعرفة الأهلية للبنات، ويوم الاثنين للرجال في ثانوية سعود عبدالمحسن للبنين، وللنساء في الثانوية الثانية عشرة للبنات، ويوم الثلاثاء للرجال في متوسطة الإمام الدوري للبنين، وللنساء في الثانوية الثانية والعشرين للبنات، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في متوسطة ابن حيان للبنين، وللنساء في الثانوية السابعة للبنات، ويوم الخميس للرجال في متوسطة ابن هشام للبنين، وللنساء في الثانوية الرابعة والعشرين للبنات لمدة يوم واحد لكل موقع.