وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 39 موقعًا حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (39) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل بتقديم خدماتها اليوم للرجال في ثانوية نجد بحائل، وللنساء في مدرسة سما المعرفة الأهلية للبنات، ويوم الاثنين للرجال في ثانوية سعود عبدالمحسن للبنين، وللنساء في الثانوية الثانية عشرة للبنات، ويوم الثلاثاء للرجال في متوسطة الإمام الدوري للبنين، وللنساء في الثانوية الثانية والعشرين للبنات، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في متوسطة ابن حيان للبنين، وللنساء في الثانوية السابعة للبنات، ويوم الخميس للرجال في متوسطة ابن هشام للبنين، وللنساء في الثانوية الرابعة والعشرين للبنات لمدة يوم واحد لكل موقع.
وفي منطقة الرياض توفر الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال والنساء في القطاع الجنوبي بأمانة الرياض، ويوم الاثنين للرجال في مقر محافظة المزاحمية، ومتوسطة عودة سدير، ويوم الثلاثاء في مقر فرع المياه بمحافظة المزاحمية، وابتدائية مجمع المعجل بحوطة سدير، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في ابتدائية جنوبية سدير، وللنساء في الكلية التقنية بمحافظة المجمعة، ويوم الخميس للرجال والنساء في القطاع الشمالي بأمانة الرياض، وللرجال في ابتدائية عثمان بن عفان بحوطة سدير لمدة يوم واحد لكل موقع.
كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز القحمة، وللرجال في مركز السعيدة لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي محافظة الفرشة لمدة أربعة أيام، ويوم الثلاثاء في ثانوية الملك عبدالعزيز بمركز الظهارة بمحافظة النماص، ويوم الأربعاء في ثانوية مركز الظهارة بمحافظة النماص، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للنساء في بلدية محافظة المجاردة لمدة يوم واحد لكل منهم.
وتوفر الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة خدماتها اليوم للرجال والنساء بمقر شركة علم بجدة، وللرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل موقع.
وفي المنطقة الشرقية تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) بالخبر لمدة يومين، وللنساء في الابتدائية الثانية للبنات بحفر الباطن، ويوم الثلاثاء للرجال في فرع صندوق التنمية العقاري بالخبر، ويوم الأربعاء للنساء في المتوسطة الرابعة للبنات بحفر الباطن لمدة يوم لكل منهم.
كما توفر الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم خدماتها اليوم للرجال في متوسطة عاصم بن أبي نجود بمحافظة المذنب لمدة يوم واحد، ويوم الاثنين في ابتدائية المغيرة بن شعبة بمحافظة رياض الخبراء لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في الابتدائية الثانية للبنات بمحافظة عنيزة لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في متوسطة أمباري بمحافظة عقلة الصقور لمدة ثلاثة أيام.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز التأهيل الشامل في منطقة جازان لمدة أسبوع، وللنساء في الثانوية السادسة عشرة للبنات بمنطقة نجران لمدة يومين.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.