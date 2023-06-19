"نظام المعاملات المدنية" يوضح أنواع الحق واستعمالاته في فصليه الرابع والخامس.. هنا التفاصيل

كما بينت الحالات التي يكون استعمال الحق تعسفياً وفق التالي : أولاً إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير ، ثانياً: إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقاً مع ما يسببه للغير من ضرر ، ثالثاً: إذا كان استعماله في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.