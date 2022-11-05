سفير المملكة لدى بيروت: نطمئن الجميع لا نيّة لتعديل اتفاق الطائف وهذا موقف القيادة السعودية

أكّد سفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري، خلال الاحتفال بالذكرى الـ33 لاتفاق الطائف في بيروت، أن رسالة السعودية تعكس حرص قيادة المملكة للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة لبنان.
وقال: الأهم هو المحافظة على الوفاق الوطني لأنه تجسيدٌ لمرحلة مر بها لبنان وشعب لبنان الشقيق، لذلك رأت الجامعة العربية واللجنة الثلاثية التي حرصت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، ودعم وجهود رفيق الحريري، وهو ما تكلل بمخرجً ينعكس على الحفاظ على أمن واستقرار لبنان.
وأضاف: اليوم نحن في أمسّ الحاجة إلى أن نجسّد صيغة العيش المشترك بركائزه التي عالجها ميثاق الطائف، خاصة ما يتعلق بتحديد محورية الكيان اللبناني والحفاظ على هوية لبنان وعروبته.
وأردف: تحرص المملكة ويحرص المجتمع الدولي على مضمون اتفاق الطائف من منطلق الحفاظ على صيغة العيش المشترك؛ لأن البديل سيكون مزيداً من الذهاب إلى المجهول، ونحن نعول على حكمة القادة في لبنان وتطلعات الشعب اللبناني الساعي للعيش في أمن واستقرار.