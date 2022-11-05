سفير المملكة لدى بيروت: نطمئن الجميع لا نيّة لتعديل اتفاق الطائف وهذا موقف القيادة السعودية

وقال: الأهم هو المحافظة على الوفاق الوطني لأنه تجسيدٌ لمرحلة مر بها لبنان وشعب لبنان الشقيق، لذلك رأت الجامعة العربية واللجنة الثلاثية التي حرصت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، ودعم وجهود رفيق الحريري، وهو ما تكلل بمخرجً ينعكس على الحفاظ على أمن واستقرار لبنان.