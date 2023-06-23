استمرار نشاط البوارح على الشرقية وازدياد تأثير الكتلة الحارة والجافة على المملكة عطلة نهاية الأسبوع

يُشير آخر الخرائط الجوية، إلى توقعات باشتداد المُرتفع الجوي شبه المداري في طبقات الجو العليا على أجواء المملكة السعودية قادم الأيام، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة على مُعظم المناطق لتتجاوز معدلاتها المعتادة.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن يطرأ ارتفاعٌ تدريجي على درجات الحرارة الأيام المقبلة، وبخاصة على شرق ووسط وشمال المملكة، حيث تكون في مُستويات أربعينية وتسود أجواءٌ حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في مُختلف المناطق، بينما تبقى الأجواء معتدلة نسبياً على المُرتفعات الجنوبية الغربية، وتبقى الفرصة مُهيأةً ساعات ما بعد الظهر والمساء لتكاثر السُحب على ارتفاعات مُختلفة وهطول أمطار مُتفرقة في أغلبها على أجزاءٍ من مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة وجنوب منطقة مكة المكرّمة؛ قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً، ونشاط في الرياح السطحية.
ويستمر نشاط رياح البوارح على المنطقة الشرقية، وبخاصة المناطق الساحلية منها، وتؤدي إلى إثارة بعض الأتربة والغبار مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على القطاع الغربي من المملكة وتشمل المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة بما فيها المشاعر المقدّسة وجدة.