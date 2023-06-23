استمرار نشاط البوارح على الشرقية وازدياد تأثير الكتلة الحارة والجافة على المملكة عطلة نهاية الأسبوع

ويُتوقع -بمشيئة الله- أن يطرأ ارتفاعٌ تدريجي على درجات الحرارة الأيام المقبلة، وبخاصة على شرق ووسط وشمال المملكة، حيث تكون في مُستويات أربعينية وتسود أجواءٌ حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في مُختلف المناطق، بينما تبقى الأجواء معتدلة نسبياً على المُرتفعات الجنوبية الغربية، وتبقى الفرصة مُهيأةً ساعات ما بعد الظهر والمساء لتكاثر السُحب على ارتفاعات مُختلفة وهطول أمطار مُتفرقة في أغلبها على أجزاءٍ من مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة وجنوب منطقة مكة المكرّمة؛ قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً، ونشاط في الرياح السطحية.