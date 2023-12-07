"فهد بن سلطان" يبارك فوز إمارة تبوك بالمركز الأول في جائزة العمل التطوعي

بارك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك حصول إمارة المنطقة على المركز الأول في الجائزة الوطنية للتطوع في مسار تنظيم العمل التطوعي "فئة الجهات الحكومية لعام 2023م".
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بالإمارة وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي، وأمين عام مركز المبادرات التنموية والمشرف على تنمية القطاع غير الربحي بالمنطقة علي آل عامر.
وقال الأمير فهد: هذا الإنجاز الذي تحقق بفوز إمارة تبوك بهذه الجائزة يُعد مصدر فخر للجميع وهو أمر مُفرح، كون إمارة تبوك تفوز بهذه الجائزة على مستوى المملكة، وعلى مستوى كافة القطاعات الحكومية سواء الوزارات أو قطاع الإمارات، وهذه الجائزة ليست الأولى بل هي امتداد لجوائز أخرى حصلت عليها إمارة المنطقة.
وأضاف: "إن بلدنا بلد خير وإنسانية، وهذا ما يحثنا عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده، الأمر الذي كان سبباً رئيساً في تحقيق النجاحات الكبيرة والتطور بمنظومة الأعمال التطوعية للأفراد والجهات الرسمية، والتي استفاد منها المجتمع بمختلف المجالات.
وأعرب عن شكره وتقديره لوكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني وجميع العاملين على هذا الإنجاز، متمنياً أن يكون هذا الفوز حافزاً لما هو أكبر، سائلاً المولى سبحانه أن يعز هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة.