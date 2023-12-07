"فهد بن سلطان" يبارك فوز إمارة تبوك بالمركز الأول في جائزة العمل التطوعي

وأعرب عن شكره وتقديره لوكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني وجميع العاملين على هذا الإنجاز، متمنياً أن يكون هذا الفوز حافزاً لما هو أكبر، سائلاً المولى سبحانه أن يعز هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة.