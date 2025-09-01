مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستخرج قطعة عظم من معدة مراجع دون تدخل جراحي
نجــح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في استخراج قطعة عظم بطول "5" سم ظلت عالقة في معدة مراجع يبلغ من العمر "65"، واخترقت نسيج المعدة وأحدث فيه ثقوباً. وتمكن فريق طبي قادة د.محمد البقيعي استشاري جراحة الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، من استخراجها دون جراحة، باستخدام تقنية المنظار، منهياً معاناة المراجع مع حزمة أعراض حادة نتجت عن "قطعة العظم" التي ظلت عالقة بالمعدة لمدة "4" أيام.
وقال د. البقيعي أن المراجع جاء إلى المستشفى مشتكياً من آلام بالصدر والبطن والغثيان والقي، وخضع لفحوصات طبية دقيقة كالأشعة السينية x-ry والأشعة المقطعية ct-scan، على منطقة البطن والصدر وأظهرت النتائج وجود جسم غريب، فتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والعلاجية المتعارف عليها عالمياً في هذه الحالات، ومن ثم درس الفريق الطبي الذي ضم أيضاً د.عبدالرحمن البلاع استشاري جراحة الإصابات والحالات الحادة، الحالة وخلص إلى خطة علاجية، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة أجريت له عملية متقدمة بتقنية المنظار العلوي، مع استخدام الجهاز الأنبوبي لعزل الحواف الحادة للجسم الغريب "قطعة العظم" عن أنسجة المريء وحمايتها من الجروح أثناء سحب الجسم إلى الخارج، واستمرت العملية نحو "20" دقيقة، ووضع المراجع قيد المراقبة والعناية الطبية الحثيثة، قبل السماح له بمغادرة المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية.
وأضاف أن نجاح التدخل الطبي المتقدم جنب المراجع الكثير من التبعات الصحية الوخيمة، خاصة وأن الجسم كان قد تسبب فعلياً في حدوث ثقوب وتسريب في جدار المعدة، وتمت معالجتها بالمنظار وتجنيب المراجع عملية جراحية كبرى.
وأوضح د. البقيعي أن عيادة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر تمتلك جميع الإمكانيات الخاصة لتشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد عن طريق استخدام مناظير المعدة والأمعاء الدقيقة والقولون والقنوات المرارية ومنظار الأشعة التلفزيونية وكذلك طرق التشخيص الحديثة.