مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستخرج قطعة عظم من معدة مراجع دون تدخل جراحي

وقال د. البقيعي أن المراجع جاء إلى المستشفى مشتكياً من آلام بالصدر والبطن والغثيان والقي، وخضع لفحوصات طبية دقيقة كالأشعة السينية x-ry والأشعة المقطعية ct-scan، على منطقة البطن والصدر وأظهرت النتائج وجود جسم غريب، فتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والعلاجية المتعارف عليها عالمياً في هذه الحالات، ومن ثم درس الفريق الطبي الذي ضم أيضاً د.عبدالرحمن البلاع استشاري جراحة الإصابات والحالات الحادة، الحالة وخلص إلى خطة علاجية، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة أجريت له عملية متقدمة بتقنية المنظار العلوي، مع استخدام الجهاز الأنبوبي لعزل الحواف الحادة للجسم الغريب "قطعة العظم" عن أنسجة المريء وحمايتها من الجروح أثناء سحب الجسم إلى الخارج، واستمرت العملية نحو "20" دقيقة، ووضع المراجع قيد المراقبة والعناية الطبية الحثيثة، قبل السماح له بمغادرة المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية.