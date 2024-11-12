عقدت 100 لقاء ثنائي.. قمة الرياض للتقنية الطبية تبحث توفير فرص ذهبية للمستثمرين

ويشارك في القمة متحدثون من الخبراء المحليين والدوليين المسجلين من مختلف دول العالم، إضافة إلى الشركات العالمية المشاركة في المعرض؛ وذلك لطرح المزيد من فرص التطوير والتحسين والمواكبة، وعقد الشراكات، وجذب الاستثمارات، وزيادة التصنيع، ونقل وتوطين المعرفة والخبرات والتطورات السريعة في مجالات التقنية الحيوية التي تواجه عددًا من التحديات، من أبرزها نقل الأبحاث والتقنيات الحيوية الطبية إلى منتجات مبتكرة، يمكن تسويقها في ظل وجود بيئة تنظيمية متسارعة الوتيرة.