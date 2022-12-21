أمين جازان: البلديات الطرفية تشهد مشاريع نوعية ونسعى لتحقيق معايير الجودة

وأكَّد أنَّ الزيارات التفقدية مستمرة وفقاً لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ومتابعة نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ودعم ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، التي تشدّد على ضرورة الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية وتفقد سير العمل في المشاريع وغيرها من الخدمات البلدية على أرض الواقع.