أمين جازان: البلديات الطرفية تشهد مشاريع نوعية ونسعى لتحقيق معايير الجودة

تفقّد أمين منطقة جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني، اليوم، بلديات محافظتَي أحد المسارحة والطوال ومركز الموسم، في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها للبلديات التابعة للأمانة في مختلف محافظات المنطقة ومراكزها.
ووقف أمين المنطقة، خلال الجولة، على سير العمل بالمشاريع البلدية، مستعرضاً مع رؤساء البلديات، الموضوعات التي تهم عمل البلديات والخدمات التي تقدمها للمواطنين، والسبل الكفيلة بتذليل المعوقات كافة التي تعترض عملهما والمشروعات التابعة لهما، بما يحقق أعلى معايير الجودة، وتنفيذها وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.
والتقى "الغزواني"، خلال الجولة، محافظ أحد المسارحة فيصل بن لبده؛ ومحافظ الطوال ناصر بن رازن، باحثاً معهما احتياجات المحافظتين من الخدمات والمشروعات البلدية.
وأكَّد أنَّ الزيارات التفقدية مستمرة وفقاً لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ومتابعة نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ودعم ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، التي تشدّد على ضرورة الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية وتفقد سير العمل في المشاريع وغيرها من الخدمات البلدية على أرض الواقع.