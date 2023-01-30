إعلامي لـ"سبق": موسم الرياض غني وثري بالفعاليات والإمكانات الترفيهية الضخمة

وثَّق برنامج "يوميات موسم الرياض" على قناة mbc أبرز القصص والتجارب الترفيهية، وردود أفعال الزوار، آراءهم، وانطباعاتهم.. مبرزًا المرحلة الانتقالية لمجال الترفيه في السعودية، وتقديم التجربة الكاملة لكل زائر من زوار فعاليات الموسم.
وكشف الصحفي في مجموعة mbc محمد المشاري لـ"سبق" عن تفاصيل إعداد وتنفيذ الحلقات عن فعاليات الموسم 2022، مشيرًا إلى أنها تجاوزت 60 حلقة، وقال: "كان لي ولزميلَيّ (نرجس العوامي وخلف الخلف) الفخر أن نكون الواجهة الإعلامية لموسم الرياض، ونوثق المرحلة الانتقالية لمجال الترفيه في السعودية، ونقدم التجربة الكاملة لكل زائر من زوار فعاليات الموسم، وذلك بشكل عفوي وتلقائي، ونعيش الفعاليات مثل الناس، حتى أن متابعي البرنامج عندما يلتقوننا يُذكِّروننا باللقطات والمشاهد والتفاصيل الدقيقة لنا".
وعن خطة عملهم خلال الموسم قال "المشاري": "كنا نعمل بمعدل 7 ساعات يوميًّا خلال شهر ونصف الشهر، واستطعنا تقديم أكثر من 60 حلقة، ورغم ذلك لا يزال الموسم يحمل الكثير من المفاجآت والفعاليات المثيرة للاهتمام والاعجاب".
وأشاد الإعلامي المشاري بالإمكانيات الترفيهية الضخمة التي وفّرتها جميع مناطق وفعاليات موسم الرياض، منها منطقة بوليفارد وورلد التي تُعد الأولى من نوعها في السعودية.
ولفت إلى أنهم من خلال برنامج يوميات موسم الرياض حاولوا تسهيل مهمة زوّار الموسم؛ للتعرف على مناطقه وبرامجه وفعالياته بشكل عفوي وتلقائي، بمحتوى بسيط في حلقات قدمها مع زميلَيه خلف الخلف ونرجس العوامي، حظيت بردود أفعال جيدة وإيجابية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
ووصف "المشاري" العمل الإعلامي في موسم الرياض بالمتعة الكبيرة التي لا تضاهيها متعة، وأن "موسم الرياض غني وثري بفعالياته وحفلاته وإمكانياته الترفيهية الغنية والثقافية.. وحاولنا التركيز وتقديم ما يهم الناس".
وأشار إلى أن التحدي تمثَّل في ساعات العمل الطويلة، التي تتجاوز 10 ساعات عمل في بعض الأحيان، ولا يزال البوليفارد وورلد يحمل العديد من الإمكانيات الترفيهية التي لم تُبرَز ويُسلَّط عليها الضوء إعلاميًّا حتى هذه الساعة؛ لضخامته وغناه بالخيارات الترفيهية.
وأعرب عن أملهم بمواصلة خطهم الإعلامي في تغطية صناعة الترفيه في السعودية خلال المواسم المقبلة بإذن الله.
وحقق موسم الرياض في نسخته الثالثة "فوق الخيال" رقمًا قياسيًّا بتسجيل مليون زائر خلال أسبوع واحد فقط، فيما بلغ عدد زوار الفعاليات خلال 90 يومًا من انطلاقته 13 مليون زائر. وقد ودعت بعض المناطق زوارها بسبب انتهاء الفعاليات فيها، لكن لا يزال هناك الكثير من الفعاليات في أماكن أخرى.
وساهم الموسم في تحويل العاصمة الرياض إلى وجهة ترفيهية عالمية، وأتاح العديد من الفرص الاقتصادية الضخمة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية التي ساهمت في تعزيز قوة قطاع الترفيه، وتوفير الوظائف.