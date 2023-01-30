إعلامي لـ"سبق": موسم الرياض غني وثري بالفعاليات والإمكانات الترفيهية الضخمة

وكشف الصحفي في مجموعة mbc محمد المشاري لـ"سبق" عن تفاصيل إعداد وتنفيذ الحلقات عن فعاليات الموسم 2022، مشيرًا إلى أنها تجاوزت 60 حلقة، وقال: "كان لي ولزميلَيّ (نرجس العوامي وخلف الخلف) الفخر أن نكون الواجهة الإعلامية لموسم الرياض، ونوثق المرحلة الانتقالية لمجال الترفيه في السعودية، ونقدم التجربة الكاملة لكل زائر من زوار فعاليات الموسم، وذلك بشكل عفوي وتلقائي، ونعيش الفعاليات مثل الناس، حتى أن متابعي البرنامج عندما يلتقوننا يُذكِّروننا باللقطات والمشاهد والتفاصيل الدقيقة لنا".