وزير الخارجية يصل إلى روما في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات السعودية الإيطالية

يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية
وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية لجمهورية إيطاليا.

ومن المقرر أن يعقد سموه مباحثات مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي السيد أنتونيو تاجاني، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

كما تشمل الزيارة مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.

