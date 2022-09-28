نجاة حامل وجنينها من حادث دهس.. بتر كامل لذراع الأم وهذا ما تم في "جراحة الـ6 ساعات"

كما تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمتابعة الحالة الصحية للجنين من قِبَل أخصائيي النساء والتوليد، الذين أكدوا سلامته رغم ما تعرض له، ليتم السماح للأم بالخروج من المستشفى وحالتها الصحية مستقرة.