نجاة حامل وجنينها من حادث دهس.. بتر كامل لذراع الأم وهذا ما تم في "جراحة الـ6 ساعات"

تمكن فريق جراحي بمستشفى الملك عبدالعزيز في جدة، أمس الثلاثاء، من إنقاذ سيدة حامل وجنينها بعد تعرضهما لحادث دهس خطير أثناء عبور أحد الشوارع المزدحمة، مما أدى لبتر ذراع الأم بالكامل.
وأوضحت "الصحة" أن المريضة حضرت إلى طوارئ المستشفى كحالة حرجة تستدعي إنقاذ الأم والجنين، وعلى الفور جرى تشكيل فريق طبي للتعامل مع الحالة، وتم إجراء عملية جراحية عاجلة لترميم الأعضاء المبتورة في عملية استغرقت 6 ساعات متواصلة، انتهت بإعادة اليد إلى وضعها السابق.
كما تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمتابعة الحالة الصحية للجنين من قِبَل أخصائيي النساء والتوليد، الذين أكدوا سلامته رغم ما تعرض له، ليتم السماح للأم بالخروج من المستشفى وحالتها الصحية مستقرة.