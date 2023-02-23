الصومال تُقَدر عاليًا المساعدات السعودية المقدمة لها خاصة في المجال الصحي

الْتقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض أمس، وزير الصحة في جمهورية الصومال الدكتور علي حاج آدم أبو بكر، على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني.