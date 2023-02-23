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الصومال تُقَدر عاليًا المساعدات السعودية المقدمة لها خاصة في المجال الصحي

خلال لقاء "الربيعة" مع وزير الصحة الصومالي على هامش منتدى الرياض الإنساني
الصومال تُقَدر عاليًا المساعدات السعودية المقدمة لها خاصة في المجال الصحي
واس
واس

الْتقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض أمس، وزير الصحة في جمهورية الصومال الدكتور علي حاج آدم أبو بكر، على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني.

وشهد اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، وجهود دعم القطاع الصحي في الصومال، وبحث الموضوعات المدرجة ضمن منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

وأعرب وزير الصحة الصومالي، عن تقديره الواسع للمساعدات السعودية المقدمة لبلاده خاصة في الجانب الصحي؛ مشيدًا بالتنظيم المتميز لأعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، الذي ضم مختصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الجوهرية المتصلة بالعمل الإنساني.

عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة
المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
وزير الصحة في جمهورية الصومال
حاج آدم أبو بكر

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