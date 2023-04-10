"التليدي": السعودية تحرص على إنقاذ اليمن.. ومستقبله يحتاج لجهد من الأحزاب والتيارات

وأشار "التليدي" إلى أن الوصول لحل سياسي شامل في اليمن هو في نهاية الأمر انتصار لليمن، وكذلك انتصار للحكومة الشرعية والتحالف، ويعكس تنفيذ إرادتهم السياسية على كل من يسعى إلى إدامة النزاع والأزمة في اليمن. فرصة اليمنيين ليست في الهدنة المؤقتة، بل في التوصل إلى اتفاق تاريخي، تذكره الأجيال اليمنية؛ يُخرج البلاد من حالة الحرب إلى المستقبل والانشغال بالتنمية والازدهار، وحينها يمكن لليمن أن يعود سعيدًا بأيدي أبنائه، ودعم أشقائه.