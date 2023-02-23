فيديو.. الحملات الأمنية تُطيح بـ3 أشخاص يمارسون التسول بمكة والمدينة

وأضاف الأمن العام أنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية قام بالتسول بشكل مباشر كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية بعد قيامه بالتسول بشكل غير مباشر من خلال بيع علب الماء في الإشارات المرورية.