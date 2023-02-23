محليات

فيديو.. الحملات الأمنية تُطيح بـ3 أشخاص يمارسون التسول بمكة والمدينة

أحدهم تَسول بشكل غير مباشر من خلال بيع علب الماء في الإشارات المرورية
فيديو.. الحملات الأمنية تُطيح بـ3 أشخاص يمارسون التسول بمكة والمدينة
سبق
سبق

في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول؛ تَمكنت الجهات الأمنية في منطقتي مكة والمدينة المنورة، من رصد وضبط عدد من الأشخاص بتهمة التسول.

وأوضح حساب الأمن العام على تويتر، أنه تم رصد وضبط مخالِفة لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية قامت بالتسول بشكل مباشر من المارة.

وأضاف الأمن العام أنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية قام بالتسول بشكل مباشر كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية بعد قيامه بالتسول بشكل غير مباشر من خلال بيع علب الماء في الإشارات المرورية.

ودعا الأمن العام إلى ضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة.

الأمن العام
الجهات الأمنية
مكافحة التسول

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