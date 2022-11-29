المملكة تمدّد أجَل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لصالح البنك المركزي المصري

ولم يقتصر الدعم السعودي على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل تم ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر.