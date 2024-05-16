مساعٍ سعودية بنّاءة في توحيد الصف ضد عدوان "إسرائيل" على غزة.. قمة استثنائية ولجنة وزارية

وقامت اللجنة بزيارة دول كثيرة من بينها أمريكا، والصين، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، شارحة الموقف العربي الإسلامي من العدوان الإسرائيلي على غزة، وممارسة أقصى الضغوط لوقف الحرب، كما أكدت أهمية الحفاظ على النظام الدولي باتخاذ الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، موقفاً مسؤولاً يضع حداً للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، باستهدافها للمدنيين الفلسطينيين، وتدمير منازلهم والبنية التحتية، التي يقوم عليها وجودهم في غزة.