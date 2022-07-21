حفلتا الجمعة والسبت... محمد عبده أول فنان عربي يغني في دار أوبرا فرنسا

من جهته، أكد الفنان محمد عبده في حديثه لقناة العربية أن التجربة الفرنسية ستكون جميلة، قائلاً: المسرح الذي سأقيم عليه حفلي، سيشهد وقوف أول عربي وخليجي عليه للغناء، مع العلم أن التذاكر نفدت، واضطروا إلى التنسيق لليلة أخرى، ووافق المنظمون على ذلك بصعوبة، لأنه لم يحدث أن أحيا فنان ليلتين متتاليتين في هذا المكان، وقد شهدنا إقبالاً من العرب الموجودين في باريس والخليجيين الذين حجزوا مقاعدهم في هذه الليلة".