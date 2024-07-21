بعد عام.. "كهرباء جازان" تفي بوعدها لسكان العارضة لإنهاء معاناتهم مع الأمطار والصواعق

تواصل الشركة السعودية للكهرباء بجازان جهودها لتحويل تمديدات الكهرباء في محافظة العارضة شرق المنطقة وقراها إلى أرضي، بدلًا من الهوائي؛ لإنهاء المعاناة المتكررة من الانقطاعات، وخاصة عند هطول الأمطار وحدوث الصواعق الرعدية، والتي تتسبّب في تكسر الأعمدة أو سقوطها وخروجها عن الخدمة.
"سبق" رصدت أعمال تحويل التمديدات في عدد من قرى العارضة؛ حيث تم تحويل أجزاء كبيرة فيما العمل قائم على قدم وساق لإنهاء ما تبقى من التمديدات الهوائية.
وأبدى عدد من المواطنين ارتياحهم لتحويل الشبكة إلى أرضي، مشيرين إلى أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها المناطق الجبلية من جازان تربكهم وتخرج منازلهم عن الخدمة لفترات طويلة، لافتين إلى أن قرار التحويل سينهي المعاناة، مقدمين شكرهم للشركة ومسؤولي المحافظة على جهودهم في هذا الشأن.
يشار إلى أنه قد تم إسناد العمل قبل نحو أكثر من عام لثماني شركات لتحويل التمديدات الكهربائية الهوائية إلى أرضية، بمتابعة من محافظة العارضة عبدالله الريثي.
وعقد "الريثي" عدة اجتماعات مع مسؤولي كهرباء جازان في 18 يونيو 2023 انتهت إلى اعتماد 6 شركات أخرى، إضافة إلى الشركتين السابقتين لاستبدال شبكات الضغط العالي إلى تمديدات أرضية، وسهلت المحافظة لعمال الشركات أداء مهامهم بكل يسر بالتنسيق مع البلدية والجهات الحكومية الأخرى.