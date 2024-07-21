بعد عام.. "كهرباء جازان" تفي بوعدها لسكان العارضة لإنهاء معاناتهم مع الأمطار والصواعق

وأبدى عدد من المواطنين ارتياحهم لتحويل الشبكة إلى أرضي، مشيرين إلى أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها المناطق الجبلية من جازان تربكهم وتخرج منازلهم عن الخدمة لفترات طويلة، لافتين إلى أن قرار التحويل سينهي المعاناة، مقدمين شكرهم للشركة ومسؤولي المحافظة على جهودهم في هذا الشأن.