"أكاديمية العثيم" تواصل برامج التدريب بالتعاون مع منسوبي "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"

أقامت (أكاديمية العثيم للتدريب)، بالتعاون مع (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)، في مقرّها الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، برنامجها التدريبي المعنون بـ"العادات السبع للنجاح"، لمنسوبي ومنسوبات (المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني) حيث بدأ البرنامج التدريبي منذ صباح يوم الأربعاء، بتاريخ
7/09/2022، واستمر لمدة يومين، وهذه العادات السبع مقتبسة من كتاب ستيفين كوفي، رجل أعمال وكاتب أمريكي، (العادات السبع للنجاح).
قيمة المحاور التي تطرقت إليها الدورة هي في رفع مهارات المتدربين إلى درجة تتلاءم مع سوق العمل، ليصبح النجاح فيه عادة لهم. كما كان للمتدربين مشاركتهم الإيجابية التي ساعدت على إنجاح العديد من مواد الدورة بنسق إيجابي وتفاعلي رائع.
تأتي هذه الدورة في إطار سلسلة من الدورات التي يتم تقديمها لمنسوبي المؤسسة في كل عام، حيث توقفت أثناء جائحة كورونا كوفيد-19، وتم استئنافها بعد ذلك، فقد تم تدريب 68 من منسوبي (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) على نفس البرنامج، بواقع 4 دورات منذ عام 2017م، ويعدّ هذا البرنامج الخامس منها.
من منطلق الخدمة الاجتماعية، تحرص (أكاديمية العثيم للتدريب) على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية الشابة، وتذليل أية عقبات أو مصاعب قد تواجهه مع تقديم كافة التسهيلات له، وتطوير الجوانب النظرية والعملية، وإثراء الجانب المعرفي لديه بجهودها المقدّمة في طرح العديد من البرامج والدورات التدريبية، استشعارًا منها بأهمية تدريب الموظف وتهيئته لمواكبة آخر مستجدات واحتياجات سـوق العمل، داعيةً منسوبيها إلى الاستفادة من برامجها المطروحة.
أُنشأت الأكاديمية في يناير، من عام 2000، وهي تُعدّ اللّبٍنَة الأولى لتطلعـات شركة (أسواق عبد الله العثيم) بالمساهمة الفاعلة لدعم سياسة الدولة -رعاها الله- في توطين الوظائف للشباب والشابات السعوديات، ورفع نسبتها تماشياً مع رؤية 2030، ومواكبـــة للتطور والنمو السريع الذي تعيشه المملكة العربيــة السعوديـة، وتداعيات الحاجة للنهوض بقدرات ومهارات طالب العمل السعودي، وتوسيــــع قاعدة التدريب للمهـارات الإدارية، والماليــة، والتقنيـة. وتعتبر (أكاديمية عبد الله العثيم للتدريب والتطوير) أول أكاديميـة للتدريب مجـاناً على تجارة التجزئة.