"أكاديمية العثيم" تواصل برامج التدريب بالتعاون مع منسوبي "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"

أقامت (أكاديمية العثيم للتدريب)، بالتعاون مع (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)، في مقرّها الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، برنامجها التدريبي المعنون بـ"العادات السبع للنجاح"، لمنسوبي ومنسوبات (المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني) حيث بدأ البرنامج التدريبي منذ صباح يوم الأربعاء، بتاريخ

7/09/2022، واستمر لمدة يومين، وهذه العادات السبع مقتبسة من كتاب ستيفين كوفي، رجل أعمال وكاتب أمريكي، (العادات السبع للنجاح).