"جامعة الملك سعود" تختتم ملتقى "ارتقاء" ضمن مبادرة "تعزيز دور الأندية الطلابية"

ويهدف الملتقى إلى رفع جودة مخرجات الأندية الطلابية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة؛ للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، كما يسعى إلى تطوير مهارات الطلاب الشخصية والمهنية من خلال برامج تفاعلية متخصصة، ليكونوا فاعلين في مجتمعهم وقادة مؤثرين في المستقبل؛ مما يعكس التزام الجامعة بالتميز والريادة.