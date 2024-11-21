"جامعة الملك سعود" تختتم ملتقى "ارتقاء" ضمن مبادرة "تعزيز دور الأندية الطلابية"

اختتمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود، أعمالها، ملتقى "ارتقاء"، ضمن مبادرة "تعزيز دور الأندية الطلابية"، الذي نظمه نادي الصيدلة.
ويهدف الملتقى إلى رفع جودة مخرجات الأندية الطلابية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة؛ للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، كما يسعى إلى تطوير مهارات الطلاب الشخصية والمهنية من خلال برامج تفاعلية متخصصة، ليكونوا فاعلين في مجتمعهم وقادة مؤثرين في المستقبل؛ مما يعكس التزام الجامعة بالتميز والريادة.
وتَضَمن الملتقى، الذي انطلق تحت شعار "نصنع الإلهام ونحقق التأثير"، برامج وأنشطة متنوعة شملت ورش عمل تخصصية في التسويق، وكتابة المحتوى، والتصميم، والتصوير والمونتاج، وإدارة الحملات، وتنظيم المؤتمرات؛ بهدف تمكين الأندية الطلابية من تقديم أنشطة مبتكرة وبجودة عالية تلبي احتياجات المجتمع.
رافق الملتقى معرضٌ مصاحبٌ أقيم بالتعاون مع المدينة الطبية الجامعية، وبمشاركة جهات رائدة على مستوى المملكة في مجالات الصحة والتقنية والسياحة وإدارة الفعاليات؛ للمساهمة في تعزيز جودة الأنشطة التطوعية من خلال تبادل الأفكار والخبرات؛ مما يسهم في إلهام الأندية لتطوير مبادراتها.
وأشرَفَ على الملتقى عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور علي بن كناخر الدلبحي، وحَظِيَ بحضور ومشاركة واسعة من نخبة من منسوبي الجامعة والطلاب والطالبات، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المشاركة؛ مما أسهم في تحقيق أهداف الملتقى وتبادل الخبرات بين الحضور.