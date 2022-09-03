يُعدُّ الأول من نوعه في القطاع غير الربحي.. جمعية تنامي تُطلق رسميًّا معمل "يمام"

وشهد اليومان الثاني والثالث من الدورة استعراض رحلة تصميم الحلول المرتكزة حول الإنسان، التي تبدأ من دعوة المعنيين، وتحديد التحدي، ومن ثم التعاطف مع المستفيدين، وتحديد المشكلة، مرورًا بتوليد الحلول، ثم تصميم النماذج الأولية، وانتهاء باختبار تلك النماذج وإطلاقها.