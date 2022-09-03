يُعدُّ الأول من نوعه في القطاع غير الربحي.. جمعية تنامي تُطلق رسميًّا معمل "يمام"

تمهيدًا لانطلاق معمل الابتكار التنموي (يمام)، الذي يُعدُّ الأول من نوعه في القطاع غير الربحي، بدأ تأهيل عدد من مُيِّسري الابتكار، من خلال برنامج ممتد، وعبر عدد من ورش العمل المكثفة في منهجية التفكير التصميمي.
الورشة التي قدَّمها المستشار في الابتكار الاجتماعي مصطفى نائب حضرها عدد من المهتمين في مجال الابتكار ومنسوبي الجمعية، وحظي البرنامج بعدد من الأنشطة الإثرائية التي تنوعت بين حلقات العصف الذهني، والنقاشات الموضوعية، واستعراض التجارب العالمية في المجال.
وكانت الورشة قد تطرقت في اليوم الأول إلى مقدمات تأسيسية في الابتكار الاجتماعي ومفهوم التصميم المرتكز حول الإنسان، وخصائص ومحددات الابتكار الاجتماعي.
وشهد اليومان الثاني والثالث من الدورة استعراض رحلة تصميم الحلول المرتكزة حول الإنسان، التي تبدأ من دعوة المعنيين، وتحديد التحدي، ومن ثم التعاطف مع المستفيدين، وتحديد المشكلة، مرورًا بتوليد الحلول، ثم تصميم النماذج الأولية، وانتهاء باختبار تلك النماذج وإطلاقها.
وكان خالد بن عبدالعزيز العواد، الأمين العام لجمعية تنامي، قد أشار إلى أن الجمعية حصلت خلال الأشهر الماضية على شهادة الجودة ISO 9001:2015 بوصفها أول جهة في السعودية تحصل على شهادة نظام إدارة الجودة 9001:2015 ISO الصادرة من شركة منح العربية بشعار مركز الاعتماد السعودي SAAC.
وأضاف "العواد": نموذج عمل جمعية "تنامي" يتمركز بشكل أساس على الابتكار بشتى أنواعه. وأثمر معمل الابتكار العديد من المبادرات الناجحة، التي تأتي في مقدمتها مسرعة الأعمال التنموية "سراج" و"سراج+"، وتطبيق جدير "تطوع الخبراء"، ومنصة "الروزنامة"، و"المجتمعات المهنية"، والعديد من المبادرات التنموية؛ التي كان لها الأثر الكبير في تنمية وتطوير القطاع غير الربحي.
وكانت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" قد دشنت إطلاق معمل الابتكار التنموي، الذي يُعنى بتطبيق الحلول، وإنضاج الأفكار والمبادرات للقطاع غير الربحي، من جمعيات أهلية وتعاونية ومؤسسات وقفية وغيرها، وفق منهجية "GInI" العالمية لتأسيس معامل الابتكار في العالم.
الجدير بالذكر أن مبادرة معامل الابتكار الاجتماعي هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وتهدف إلى إبراز أثر المنظمات غير الربحية في المجتمع، من خلال استحداث أو تطوير أو نشر حلول فعّالة ومبتكرة بطريقة غير تقليدية للتعامل مع التحديات الاجتماعية، والتصدي لها عبر الكيانات الاجتماعية المقسمة لأنواع مختلفة من البيئات الابتكارية للمشاريع والاستثمارات ذات الطابع الاجتماعي؛ للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية معرفية وبنائية متكاملة.