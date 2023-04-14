"سبق" توثّق أول حضانة لأطفال المعتمرين والزوار بساحات المسجد الحرام
وثّقت "سبق" في تقرير مرئي أول مركز متخصص في حضانة أطفال المعتمرين وزوّار المسجد الحرام، يتخذ من التوسعة السعودية الثالثة مقراً له، ويقدّم خدماته بشكلٍ مجاناً للزوّار والمعتمرين بدعم وإشراف من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويُعنى المركز الذي تم افتتاحه منتصف شهر رمضان المبارك الجاري، برعاية الأطفال واستقبالهم أثناء أداء ذويهم مناسك العمرة والشعائر الدينية بالحرم المكي الشريف؛ ويبلغ طاقته الاستيعابية 80 طفلاً، ويقدّم خدماته بأعلى معايير الجودة والأمان.
ويشمل مركز ضيافة الأطفال على منطقة ألعاب حركية، ومنطقة أنشطة مهارية، ومنطقة نوم، كما يُشرف عليه كوادر متخصصة في رعاية الأطفال، ويعمل المركز على مدار الساعة في استقبال أطفال المعتمرين والزوار الراغبين في ترك أطفالهم دون سن السادسة من العمر داخل المركز ليؤدي ذويهم العبادة دون أن يحملوا همّ التنقل بأطفالهم داخل أروقة المسجد الحرام.
ويُعد المركز أول حضانة وضيافة للأطفال يتم استحداثها بساحات المسجد الحرام، وتلبي احتياجات زوار الحرم المكي في الاهتمام والعناية بالأطفال وفق أعلى معايير الجودة والأمان والرعاية.