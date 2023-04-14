"سبق" توثّق أول حضانة لأطفال المعتمرين والزوار بساحات المسجد الحرام

ويشمل مركز ضيافة الأطفال على منطقة ألعاب حركية، ومنطقة أنشطة مهارية، ومنطقة نوم، كما يُشرف عليه كوادر متخصصة في رعاية الأطفال، ويعمل المركز على مدار الساعة في استقبال أطفال المعتمرين والزوار الراغبين في ترك أطفالهم دون سن السادسة من العمر داخل المركز ليؤدي ذويهم العبادة دون أن يحملوا همّ التنقل بأطفالهم داخل أروقة المسجد الحرام.