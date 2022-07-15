مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية يثمن ما قدمته المملكة للحجاج

ثمّن مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي بشخص رئيسه الدكتور أحمد بن علي الصيفي، ما قدمته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وما وفرته لكل ما يلزم لخدمة إقامة المشاعر المقدسة للحجاج من مختلف أنحاء العالم الإسلامي والعالم كله.
وأعرب المركز، في بيان، عن تقديره الكبير للرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.
وأشاد بالجهود المخلصة التي تبذلها السعودية في سبيل تنظيم موسم الحج في كل عام.
وشدد على أن تقديم التسهيلات والخدمات للحرمين الشريفين يعد شرفاً عظيماً ومسؤولية كبيرة تبادر المملكة العربية السعودية للقيام بها بكل إخلاص وسخاء وعطاء.