مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية يثمن ما قدمته المملكة للحجاج

‏وأعرب المركز، في بيان، عن تقديره الكبير للرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار ‫المسجد النبوي الشريف.