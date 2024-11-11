"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وضباب كثيف

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والباحة وعسير والباحة والشرقية).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أضم وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ19 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا خفيفة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.
وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العديد، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.