"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وضباب كثيف

وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ19 من مساء الثلاثاء.