جامعة حفر الباطن تستقبل بطلها "العنزي" صاحب "فضية" المعرض الدولي للابتكار

استقبلت جامعة حفر الباطن اليوم، ابنها الطالب في كلية العلوم الطبية التطبيقية تركي بن عبدالله العنزي الذي حقق الميدالية "الفضية" في المعرض الدولي للابتكار والاختراع والتكنولوجيا (آيتكس) 2024 بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
جاء ذلك خلال الفترة من 14 – 18 مايو 2024 بمشاركة أكثر من 700 ابتكار من مختلف دول العالم في مجالات متنوعة، حيث يُعد معرض «آيتكس» من أكبر المسابقات العلمية باعتباره منصة دولية للاختراعات والابتكارات.
وتمثلت مشاركة الطالب بابتكار نوعي لسوار مرتبط بتطبيق بالنظام الصحي يذكر الممرضين بموعد صرف وإعطاء الأدوية وتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمرضى وفق الخطة التمريضية العلاجية.
وتأتي مشاركة "العنزي" في إطار حرص جامعة حفر الباطن على دعم طلابها الموهوبين والمبدعين، وتحفيزهم وتشجيعهم وصولاً إلى مشاركتهم وتمثيلهم للمملكة في المحافل الدولية.
وأعرب "العنزي" عن شكره وامتنانه لوطنه العظيم وقيادته من خلال إهداء فوزه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مبتهلاً إلى الله بأن يتم عليه الشفاء العاجل، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.