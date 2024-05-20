جامعة حفر الباطن تستقبل بطلها "العنزي" صاحب "فضية" المعرض الدولي للابتكار

وأعرب "العنزي" عن شكره وامتنانه لوطنه العظيم وقيادته من خلال إهداء فوزه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مبتهلاً إلى الله بأن يتم عليه الشفاء العاجل، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.