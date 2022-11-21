"زد للمزادات العقارية" تستعد لإقامة مزاد عقاري بالمنطقة الشرقية حضوريًّا وإلكترونيًّا

أعلنت شركة زد للمزادات العقارية عبر حسابها الرسمي بتويتر، عن طرح مزاد "المرجان" بمدينة الدمام والخبر والأحساء والجبيل، بعدد 21 أصلًا عقاريًّا متنوعًا ومميزًا، وسيكون المزاد حضوريًّا بقاعة الأندلس بالدمام يوم الأربعاء بتاريخ: 23/ 11/ 2022م الساعة الرابعة عصرًا.