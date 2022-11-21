"زد للمزادات العقارية" تستعد لإقامة مزاد عقاري بالمنطقة الشرقية حضوريًّا وإلكترونيًّا

أعلنت شركة زد للمزادات العقارية عبر حسابها الرسمي بتويتر، عن طرح مزاد "المرجان" بمدينة الدمام والخبر والأحساء والجبيل، بعدد 21 أصلًا عقاريًّا متنوعًا ومميزًا، وسيكون المزاد حضوريًّا بقاعة الأندلس بالدمام يوم الأربعاء بتاريخ: 23/ 11/ 2022م الساعة الرابعة عصرًا.
ومزاد المرجان الإلكتروني بمحافظة حفر الباطن والخفجي بعدد 7 من العقارات المتنوعة من المواقع التجارية والسكنية، وسيكون المزاد إلكترونيًّا عبر منصة السعودية للمزادات، بتاريخ: 5/ 12/ 2022م وينتهي: 7/ 12/ 2022م.. وذلك تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ).
وذكر الرئيس التنفيذي بشركة "زد" للمزادات العقارية الأستاذ "ناصر بن عبدالله الناصر"، عن تفاؤله بنجاح هذا المزاد الفاخر، وأن المنطقة الشرقية تمتاز بأنها منطقة حدودية تربط المملكة العربية السعودية بعدد من دول الخليج الشقيقة كالبحرين والكويت وقطر، عبر المنافذ البرية؛ مما يجعلها واجهة سياحية واستثمارية واعدة ونتمنى لجميع المشاركين التوفيق.
وللمزيد من التفاصيل الاطلاع على حساب "زد" للمزادات العقارية بتويتر (zidacutions@).
للتواصل والاستفسارات: 0509977226 - 0501056409 - 920013667.