الطفل والتعليم المنزلي.. 5 فوائد لتعزيز المهارات بشكل أكبر يبرزها "شؤون الأسرة"

ونوّه إلى 5 تأثيرات للتعليم المنزلي في تنمية مهارات الطفل، منها: السماح بتخصيص برامج تعليمية دراسية وفقاً لاحتياجات ومصالح الطفل، ويوفر بيئة تعليمية آمنة ومألوفة للطفل، ويوجِد بيئة إيجابية للتعلم.