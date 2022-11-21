محليات

ضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية في غير الأماكن المخصصة لها

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم
ضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية في غير الأماكن المخصصة لها
واس
واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وفي غير الأماكن المخصصة لها في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال.

وحثّ المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
محمية الملك سلمان الملكية
محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

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