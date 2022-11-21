ضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية في غير الأماكن المخصصة لها

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وفي غير الأماكن المخصصة لها في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.